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На территории нефтебазы в Усть-Лабинске произошло возгорание

В Усть-Лабинске Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Изначально сообщения о пожаре на нефтебазе появились в местных Telegram-каналах. По предварительным данным, пожар возник во время демонтажа конструкций.

В краевом управлении МЧС уточнили, что произошло возгорание мусора на площади около 80 кв. м. Пожар ликвидирован. Данных о пострадавших или каких-либо серьезных разрушениях не поступало.

Вячеслав Рыжков

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