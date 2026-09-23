Житель Красноперекопска осужден на 16 лет за госизмену

Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Красноперекопска. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что житель Крыма установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Он следил за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил РФ. Собранную информацию фигурант передавал представителю иностранного государства в мессенджере. Подсудимого задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил жителя Красноперекопска к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и дальнейшему ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев.

Алина Зорина