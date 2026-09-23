FT: европейцы переплачивают за дизель €203 млн в день
Рост цен на дизельное топливо обходится европейским водителям в €203 млн в день, сообщает FT. Анализ данных Еврокомиссии, проведенный европейской неправительственной организацией Transport & Environment, показал, что водители платят на 40% больше, чем в начале года. Это составляет примерно €30 за 50-литровый бак при каждой заправке. Цены на бензин в этом году выросли на 28%.
Главными причинами роста стали перебои в Ормузском проливе и сбои в поставках с российских НПЗ. Европа зависит от дизельного топлива сильнее других регионов: на него приходится более 40% потребления нефтепродуктов, что вдвое больше, чем в США.
Франция, где дизельное топливо рекордно подорожало, предлагает ЕС временно смягчить требования к качеству топлива и биодизелю, чтобы снизить цены. Эксперты при этом призывают ускорить электрификацию транспорта.
Нагрузка на европейских водителей зависит не только от роста котировок, но и от способности рынка быстро заменить выпавшие объемы дизеля. В марте 2023 года три крупных нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, Кувейте и Омане, которые могли бы поставлять Европе до 600 тыс. баррелей дизеля в день, столкнулись с задержками.
Из-за этого аналитик Renaissance Energy Advisors Ахмед Мехди оценивал, что до конца 2023 года европейские потребители вряд ли получат дополнительные объемы нефтепродуктов. Ограниченное предложение оставляет меньше возможностей компенсировать перебои поставок наращиванием импорта.