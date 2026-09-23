FT: европейцы переплачивают за дизель €203 млн в день

Рост цен на дизельное топливо обходится европейским водителям в €203 млн в день, сообщает FT. Анализ данных Еврокомиссии, проведенный европейской неправительственной организацией Transport & Environment, показал, что водители платят на 40% больше, чем в начале года. Это составляет примерно €30 за 50-литровый бак при каждой заправке. Цены на бензин в этом году выросли на 28%.

Главными причинами роста стали перебои в Ормузском проливе и сбои в поставках с российских НПЗ. Европа зависит от дизельного топлива сильнее других регионов: на него приходится более 40% потребления нефтепродуктов, что вдвое больше, чем в США.

Франция, где дизельное топливо рекордно подорожало, предлагает ЕС временно смягчить требования к качеству топлива и биодизелю, чтобы снизить цены. Эксперты при этом призывают ускорить электрификацию транспорта.

Екатерина Наумова