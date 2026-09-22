Трамп заявил о росте мировых цен на дизель из-за ударов ВСУ по российским НПЗ
Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно сказались на стоимости дизельного топлива на мировом рынке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Это серьезно повлияло на цену дизельного топлива. Цена дизельного топлива значительно выросла, но мы об этом поговорим. Это, безусловно, серьезно ударило по России»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
21 сентября средняя цена на дизельное топливо в США достигла исторического максимума в $6,5 за галлон (около 3,8 л), сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации. Опрошенные Reuters аналитики назвали основными причинами подорожания топлива конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.
Удары по нефтеперерабатывающим объектам влияют на мировой рынок через сокращение доступного предложения топлива. По данным Bloomberg, атаки на российскую энергетику вместе с перебоями на заводах в Азии и Африке и закрытиями предприятий в Европе и США привели к исчезновению с рынка миллионов баррелей дизельного топлива и бензина. Поэтому рост цен связывается не только с российскими НПЗ, а с совокупным сокращением переработки и поставок.
Вашингтон связывал ценовые риски атак на российские НПЗ с последствиями для рынка еще в марте 2024 года: тогда США призывали Киев прекратить такие удары, опасаясь роста цен на бензин. В той оценке речь шла о бензине, тогда как в нынешнем заявлении — о дизельном топливе, однако общий механизм остается тем же: перебои в переработке уменьшают объем доступного горючего.