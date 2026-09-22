Трамп заявил о росте мировых цен на дизель из-за ударов ВСУ по российским НПЗ

Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно сказались на стоимости дизельного топлива на мировом рынке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Это серьезно повлияло на цену дизельного топлива. Цена дизельного топлива значительно выросла, но мы об этом поговорим. Это, безусловно, серьезно ударило по России»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

21 сентября средняя цена на дизельное топливо в США достигла исторического максимума в $6,5 за галлон (около 3,8 л), сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации. Опрошенные Reuters аналитики назвали основными причинами подорожания топлива конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.