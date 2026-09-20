Дизтопливо рекордно подорожало во Франции из-за кризиса на Ближнем Востоке
AFP: стоимость дизеля во Франции составляет рекордные €2,41 за литр
Стоимость дизельного топлива во Франции продолжает расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Средняя по стране цена ДТ утром 20 сентября достигала рекордных €2,41 за литр, подсчитало AFP. Для расчета агентство сравнило данные более чем по 8,7 тыс. АЗС с сайта Минэкономики страны.
Стоимость бензина E-10 (аналог АИ-95 с содержанием этанола) составляет €2,17 за литр. Цена, как отмечает AFP, держится на уровне 2022 года уже 10 дней. SP-98 (аналог АИ-98) подорожал до €2,28 за литр.
Цены на энергоносители растут по всей Европе вслед за активизацией наступления хуситов в Йемене и возможной блокировкой других морских путей, которые использовали в обход Ормузского пролива. В среднем, как отмечает The Guardian, нынешние цены на бензин в странах ЕС на 24% превышают показатели аналогичного периода прошлого года, на дизель — на 38%.
Рекордная цена дизельного топлива во Франции отражает прежде всего физический дефицит готового дизельного топлива, а не только удорожание сырой нефти. На рынке заранее закладывается зимний пик спроса, поэтому ограничение доступных объемов быстрее передается в стоимость топлива на автозаправках.
В июле 2026 года Турция впервые с ноября 2022 года стала нетто-импортером дизеля из ЕС, что привело к росту конкуренции за поставки из-за пределов региона между Средиземноморьем и Северо-Западной Европой. Перебои с судоходством в Красном море способны усугубить нехватку, а нарушения работы НПЗ на Ближнем Востоке и в России уже связывались с ростом цен на дизель.
Для европейского рынка важна и уязвимость морских маршрутов: через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть экспорта энергоресурсов. Его блокада в 2026 году сопровождалась ростом мировых цен на нефть и дефицитом топлива в ряде стран. Поэтому угроза перебоев затрагивает не только поставки нефти, но и доступность уже произведенного дизеля, который Европе приходится искать на конкурирующих направлениях.