Дизтопливо рекордно подорожало во Франции из-за кризиса на Ближнем Востоке

Стоимость дизельного топлива во Франции продолжает расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Средняя по стране цена ДТ утром 20 сентября достигала рекордных €2,41 за литр, подсчитало AFP. Для расчета агентство сравнило данные более чем по 8,7 тыс. АЗС с сайта Минэкономики страны.

Стоимость бензина E-10 (аналог АИ-95 с содержанием этанола) составляет €2,17 за литр. Цена, как отмечает AFP, держится на уровне 2022 года уже 10 дней. SP-98 (аналог АИ-98) подорожал до €2,28 за литр.

Цены на энергоносители растут по всей Европе вслед за активизацией наступления хуситов в Йемене и возможной блокировкой других морских путей, которые использовали в обход Ормузского пролива. В среднем, как отмечает The Guardian, нынешние цены на бензин в странах ЕС на 24% превышают показатели аналогичного периода прошлого года, на дизель — на 38%.