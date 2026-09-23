Власти Кубани хотят усилить контроль за вейпами

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко заявил о необходимости усиления контроля за оборотом вейпов и другой никотинсодержащей продукции. По его словам, распространение электронных систем доставки никотина среди молодежи приобрело масштаб, при котором игнорировать связанные с их употреблением риски невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Общество все чаще задается вопросом, насколько обоснованным станет введение ограничений при использовании электронных систем доставки никотина и как на самом деле вейпы влияют на организм человека»,— отметил господин Бурлачко.

По его словам, на предстоящей сессии ЗСК планируется рассмотреть законопроект, который может стать основой для дальнейшего усиления регионального контроля за продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о реализации новых полномочий субъектов РФ в отношении торговых объектов, работающих с такой продукцией.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что предлагаемые меры не ограничиваются контролем за участниками рынка. По его оценке, их основной задачей является защита здоровья населения, прежде всего детей и молодежи.

«Истинные цели законопроекта гораздо глубже, поскольку затрагивают государственные интересы в сфере охраны здоровья людей, и в первую очередь наших детей и молодежи»,— заявил председатель ЗСК.

Вячеслав Рыжков