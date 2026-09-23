Количество абортов в медучреждениях Кубани с начала года снизилось на 6%

В медицинских организациях Краснодарского края, подведомственных региональному министерству здравоохранения, за восемь месяцев 2026 года число искусственных прерываний беременности снизилось почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве в ответ на запрос «Ъ-Кубань» такую динамику связали с комплексной работой по профилактике абортов, в том числе с доабортным консультированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед принятием решения о прерывании беременности женщины проходят психологическую и социальную консультацию. Кроме того, в службе родовспоможения введено обязательное мотивационное анкетирование пациенток. Оно направлено на выявление их репродуктивных установок и формирование осознанного выбора.

Анкетирование проводится в рамках комплекса процедур, предусмотренных перед оказанием медицинской помощи. В него также входят соблюдение так называемой «недели тишины», ультразвуковая диагностика плода и индивидуальная консультация психолога в кабинете медико-социальной помощи.

В подведомственных министерству учреждениях также регулярно проводят мероприятия, посвященные сохранению семейных ценностей, профилактике абортов и здоровому образу жизни. Одной из таких акций является «Подари мне жизнь».

По данным ведомства, в период проведения акции более 80% женщин, обратившихся в медицинские учреждения для прерывания беременности, принимают решение сохранить беременность.

Вячеслав Рыжков