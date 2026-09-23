МВД сообщило о мошеннической схеме с данными об участниках СВО
Мошенники рассылают вредоносный APK-файл под видом программы, предназначенной для поиска информации об участниках СВО. О новом способе мошенничества рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения в соцсетях и мессенджерах. При установке вредоносного файла у жертвы запрашивают доступ к сообщениям и уведомлениям на телефоне пользователя. После этого мошенники смогут дистанционно списывать деньги с банковских счетов жертвы.
В МВД посоветовали никогда не устанавливать подобные APK-файлы, а для уточнения информации использовать официальные каналы ведомств и государственные сервисы. Если файл уже загружен, необходимо отключить интернет, проверить устройство антивирусом и сменить пароли в банковских приложениях, передает «РИА Новости».
МВД регулярно рассказывает о новых схемах мошенничества. В частности, в министерстве зафиксировали рост числа случаев комбинированных атак на граждан. Также злоумышленники могут красть аккаунты в мессенджерах под видом голосования.
Опасность такого APK связана с тем, что запрошенный доступ превращает смартфон в канал перехвата второго фактора аутентификации: после открытия файла в фоновом режиме, незаметно для пользователя, устанавливается программа-стилер, которая мониторит экран, а также SMS-сообщения и push-уведомления, где могут приходить подтверждения банковских операций. Получив расширенный доступ, вредоносное ПО способно не только перехватывать, но и отправлять сообщения, а также собирать сведения о финансовых операциях, что создает условия для хищения средств.
Отдельный фактор риска — платформа: чаще всего таким атакам подвержены телефоны на базе Android, поскольку на этой открытой операционной системе жертве проще всего прислать и запустить APK-файл.