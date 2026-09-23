МВД сообщило о мошеннической схеме с данными об участниках СВО

Мошенники рассылают вредоносный APK-файл под видом программы, предназначенной для поиска информации об участниках СВО. О новом способе мошенничества рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения в соцсетях и мессенджерах. При установке вредоносного файла у жертвы запрашивают доступ к сообщениям и уведомлениям на телефоне пользователя. После этого мошенники смогут дистанционно списывать деньги с банковских счетов жертвы.

В МВД посоветовали никогда не устанавливать подобные APK-файлы, а для уточнения информации использовать официальные каналы ведомств и государственные сервисы. Если файл уже загружен, необходимо отключить интернет, проверить устройство антивирусом и сменить пароли в банковских приложениях, передает «РИА Новости».

МВД регулярно рассказывает о новых схемах мошенничества. В частности, в министерстве зафиксировали рост числа случаев комбинированных атак на граждан. Также злоумышленники могут красть аккаунты в мессенджерах под видом голосования.