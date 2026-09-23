МИД России: действия Гутерриша подорвали доверие к ООН

Итоги работы генсека ООН Антониу Гутерриша на своем посту далеки от ожиданий России, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. По его словам, действия господина Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Фото: Seth Wenig / AP Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Фото: Seth Wenig / AP

Как считает господин Логвинов, Антониу Гутерриш запомнится «регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН». «Это нашло отражение в ангажированных политических заявлениях, практических шагах без консультаций с государствами-членами»,— сказал представитель МИД РФ в интервью ТАСС.

Кирилл Логвинов считает, что ожидать каких-либо перемен в подходах руководителя секретариата ООН не приходится. «Его деятельность — наставление участникам сегодняшней гонки на пост генсекретаря ООН о том, как не нужно себя вести»,— добавил российский дипломат.

Антониу Гутерриш уходит в отставку в конце 2026 года. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. В МИД России говорили, что пока не видят подходящего кандидата на пост генсека.

Подробности — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».