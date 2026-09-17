МИД России пока не видит подходящего кандидата на пост генсека ООН

Среди имеющихся кандидатов на пост генсека ООН нет человека, который «однозначно устраивал бы Россию», заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. По его словам, Москва готова поддержать представителя блока развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Как пояснил господин Логвинов, все кандидаты российской стороне хорошо известны, и у них «есть как сильные, так и слабые стороны». «В целом не исключаем, что до конца года появятся новые желающие поучаствовать в этой гонке»,— сказал дипломат в интервью «Интерфаксу».

Представитель МИД РФ отметил, что Москва придерживается негласного правила о ротации, в соответствии с которым следующим генсеком ООН должен стать представитель группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Но если никто из этого региона не сможет заручиться достаточной поддержкой в Совбезе (ООН, то «возможность попытать удачу будет предоставлена выходцам из других частей света», уточнил он.

По мнению Кирилла Логвинова, претендент должен быть приемлем для всех пяти основных членов СБ ООН и большинства его непостоянных членов. Следующий глава ООН «должен будет взять на себя ответственность за обеспечение стабильной многосторонней системы международных отношений, построенной на справедливом учете интересов всех ее участников», для чего потребуется реформирование секретариата ООН, убежден дипломат.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Он занимает должность с 2017 года. На его пост претендуют семь человек: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (от Аргентины), генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД и Минобороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, экс-постпред Уганды Олара Отунну.

Подробности — в материале «Ъ» «В ООН прикидывают насчет своего главы».