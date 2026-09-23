Спрос бизнес-туристов на размещение в отелях Краснодара вырос на 13%

Осенью 2026 года количество бронирований отелей и апартаментов Краснодара деловыми туристами выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса организации деловых поездок «Островок Командировки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным сервиса «Островок Командировки», чаще всего в Краснодар приезжают сотрудники торговых и промышленных компаний, а также специалисты из сфер инженерии, транспорта и медицины.

«Краснодар — один из ключевых деловых центров юга России. Представители компаний приезжают сюда на встречи с партнерами и клиентами, для работы над проектами и запуска новых инициатив. Осенью дополнительный поток деловых туристов приносят крупные профессиональные мероприятия, среди которых, например, бизнес-форум “Логистика Юга России. Транспорт — 2026” с участием представителей транспортной, логистической, торговой и производственной сфер. Такие мероприятия увеличивают число деловых поездок и поддерживают спрос на размещение в городе в осенний сезон»,— прокомментировала Любовь Васильева, руководитель «Островок Командировки».

Для деловых поездок в Краснодар представители компаний чаще всего выбирают апартаменты и квартиры — на них приходится 31% всех бронирований на сентябрь-ноябрь 2026. Трехзвездочные отели предпочли в 25% случаев, четырехзвездочные — в 18%. Еще 9% бронирований приходится на объекты размещения без звезд, 8% — на пятизвездочные отели и 2% — на двухзвездочные гостиницы. На другие типы размещения приходится еще 6% заказов корпоративных клиентов.

По данным сервиса «Островок Командировки», средняя стоимость забронированной ночи в Краснодаре в сентябре-ноябре 2026 года составила 5,7 тыс. руб. — столько же, сколько и в прошлом осеннем бизнес-сезоне.

Маргарита Синкевич