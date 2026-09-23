Аэропорты Багдада и Маската прекратили обслуживание рейсов из Ирана

Аэропорты иракского Багдада и оманского Маската с 23 сентября перестали обслуживать рейсы из Ирана. Иранские авиационные власти координируют действия со своими коллегами по вопросу перенаправления рейсов, направляющихся в Багдад, в иракский аэропорт Наджаф, сообщает https://t.me/Tasnimnews/446123 государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

Уточняется, что другие международные рейсы из Ирана, в том числе в Стамбул, будут выполняться по расписанию без каких-либо сбоев.

Отмена рейсов последовала за сообщением министра финансов США Скотта Бессента, который ранее заявил, что Вашингтон намерен фактически прекратить деятельность иранских авиакомпаний по всему миру с 23 сентября. Бессент предупредил, что иностранные компании, предоставляющие иранским перевозчикам топливо, услуги по посадке или продаже билетов, могут быть отрезаны от долларовой системы. После этого авиасообщение с Ираном приостановил Азербайджан.

Влад Никифоров