США хотят остановить полеты иранских авиакомпаний по всему миру
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании не смогут осуществлять международные перелеты. В интервью телеканалу CNBC он уточнил, что аэропорты и компании, обслуживающие иранских перевозчиков, рискуют оказаться отрезанными от системы долларовых расчетов.
«Как мы это сделаем? Если они приземлятся, вы не сможете обеспечить их топливом. Вы не сможете предоставить им услуги по посадке, вы не сможете продать им билеты, иначе вас выбьют из долларовой системы»,— подчеркнул министр финансов. Он добавил, что Вашингтон оказывает на Иран давление «как никогда раньше», отметив, что США пресекают действия пособников Ирана по всему миру, в том числе в банковской сфере.
Ранее Минфин США 8 сентября объявил об ограничениях, предусмотренных операцией «Экономический изгой». Под санкции попали 27 иранских авиакомпаний. После этого Грузия заявила о приостановке авиасообщения с Ираном.
США могут ограничивать международные рейсы иранских перевозчиков не прямым запретом для каждого зарубежного аэропорта, а через санкционный риск для местных компаний. Минфин США призывает зарубежные страны не допускать предоставления услуг самолетам подсанкционных авиакомпаний, включая поставки авиационного топлива, бортовое питание, сборы за посадку и техническое обслуживание.
Давление распространяется не только на сами авиакомпании, но и на связанных с ними контрагентов. В санкционной конструкции они рассматриваются как элементы логистических маршрутов, по которым Иран получает оборудование, военные грузы и наличную валюту. Ограничение обслуживания одновременно затрудняет эксплуатацию самолетов и работу этих маршрутов.