Макрон: Франция готова только к оборонительной операции в Ормузском проливе

Франция готова присоединиться к операции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, если она будет носить оборонительный характер, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, Франция решила не участвовать в войне с Ираном, потому что он счел, что «это не было правильным выбором».

Господин Макрон рассчитывает на достижение США и Ираном договоренностей, которые помогли бы возобновить поставки через Ормузский пролив и «снизить давление на дизельное топливо, авиационное топливо, нефть». «Мы готовы быть частью международной операции, имеющей четкую концепцию и исключительно оборонительную концепцию. Я не хочу участвовать в конфронтации с какой-либо страной. Но мы готовы активнее участвовать для защиты каких-то объектов и обеспечения возможности поставок»,— сказал президент Франции в интервью каналу ABC.

После начала военной кампании США и Израиля иранские власти заблокировали Ормузский пролив, в результате чего трафик через него упал на 90% по сравнению с довоенным уровнем. На этой неделе Иран заявил, что готов открыть пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов.

Подробности — в материале «Ъ» «Ближний Восток поднимают по тревоге».