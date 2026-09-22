Иран готов открыть Ормузский пролив за неделю, если США снимут блокаду

Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов. Об этом агентству Reuters сообщил неназванный высокопоставленный иранский чиновник.

«США должны объявить о своем намерении решить вопрос дипломатическим путем, сделать это официально, а затем договориться о сроках и порядке продвижения этого процесса»,— сказал иранский чиновник. «Генеральная ассамблея ООН — это прекрасная возможность для США вернуться к дипломатии»,— продолжил он и добавил, что иранская делегация на Генеральной ассамблее ООН сейчас находится в Нью-Йорке и обладает полномочиями для возобновления консультаций с США.

В воскресенье центральное военное командование Ирана заявило, что получило информацию о подготовке США к возобновлению военных действий при поддержке стран региона, и предупредило, что это приведет к ответным мерам со стороны Тегерана «без ограничений и оглядки на что-либо».

Тем не менее иранская сторона, как подчеркивают в Тегеране, от диалога не отказывается. По словам иранского чиновника, на которого ссылается агентство Reuters, 16 сентября через посредников Тегеран передал США детали соглашения о прекращении боевых действий с Вашингтоном, которые могут быть обсуждены в Нью-Йорке при посредничестве третьих сторон. Личная встреча между руководителями двух стран в штаб-квартире ООН, по словам источника Reuters, не планируется.

Собеседник Reuters не уточнил, почему в Тегеране говорят именно о семи днях для открытия Ормузского пролива. Не исключено, что столько времени понадобится иранской стороне для разминирования пролива.

Напомним, до начала военной кампании США и Израиля против Ирана в феврале нынешнего года проход по Ормузскому проливу был свободным и безопасным. Иран заблокировал его в ответ на агрессию со стороны США и Израиля, в результате чего трафик снизился на 90% по сравнению с довоенным уровнем. На текущий период видимых подвижек в переговорном процессе между двумя сторонами не наблюдается.

Александр Аношин