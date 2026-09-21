Ближний Восток поднимают по тревоге

Центральное военное командование Ирана обвинило США в подготовке к возобновлению полномасштабных боевых действий против Исламской Республики. Если администрация Трампа решится на эскалацию, американские военные объекты в регионе ждет череда непрерывных и мощных атак, предупредили в Тегеране. За день до этого Госдепартамент США обратился к американским гражданам, находящимся на Ближнем Востоке, с предупреждением о возросших рисках «непредвиденной эскалации» в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены иранского парламента выражают поддержку Корпусу стражей исламской революции

Фото: Hamed Malekpour / Islamic consultative assembly news agency / WANA / Reuters Члены иранского парламента выражают поддержку Корпусу стражей исламской революции

Фото: Hamed Malekpour / Islamic consultative assembly news agency / WANA / Reuters

Центральное военное командование Ирана заявило вечером 20 сентября, что располагает данными, согласно которым США решили возобновить удары по Исламской Республике после консультаций с рядом ближневосточных стран. «Если Соединенные Штаты допустят какую-либо ошибку в отношении Исламской Республики Иран, все их базы и интересы в регионе будут подвергаться непрерывным, эффективным и болезненным атакам без каких-либо ограничений»,— заявили в Тегеране, предупредив соседей по Ближнему Востоку о последствиях поддержки американских военных планов. Тот, кто присоединится к Вашингтону, больше не сможет рассчитывать на «сдержанность или великодушие» со стороны Ирана, указали военные.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби подчеркнул, что в случае новой эскалации Иран отреагирует иначе, чем ранее в ходе войны.

Мохеби заявил, что Тегеран может расширить географию конфликта, воспользоваться качественно новым вооружением и выбрать новые цели, связанные с США.

Господин Мохеби выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не могут смириться со своим поражением в противостоянии с Ираном. «Поражение США и израильского режима — это то, что признают все осведомленные военные и политические наблюдатели, даже в самих Соединенных Штатах,— подчеркнул он.— Американская техника не способна защитить даже своего производителя, не говоря уже о его союзниках».

По словам представителя КСИР, один из признаков этого поражения — неспособность Вашингтона полностью возобновить трафик коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Хосейн Мохеби добавил, что США задействовали все свои военные ресурсы, но не смогли открыть этот водный путь, блокированный Ираном.

Иранская сторона сообщила 19 сентября, что передала США через Катар свои условия для возобновления переговоров, направленных на прекращение войны, и ожидает ответа от администрации Трампа. В списке требований Тегерана говорится о необходимости прекращения конфликта на всех фронтах, снятия морской блокады иранских портов и разморозки зарубежных активов Исламской Республики, заблокированных Соединенными Штатами в рамках санкционной кампании.

В последние дни Дональд Трамп публично заявляет, что обдумывает разные варианты действий в отношении Ирана, хотя, как принято было считать, Вашингтон не намерен обострять ситуацию до завершения промежуточных выборов в Конгресс.

Так, в интервью телеканалу Fox News вечером 20 сентября американский лидер сообщил, что находится в «режиме принятия решения».

«Вопрос в том, взорву ли я всю страну (Иран.— “Ъ”) и когда это произойдет. Им (иранским властям.— “Ъ”) лучше вести себя прилично»,— сказал Дональд Трамп, добавив, что «в недалеком будущем произойдут очень важные события». Как уточняет Fox News, глава Белого дома допускает несколько вариантов действий в отношении Тегерана — «уничтожить его, дать ему разлагаться экономически или заключить сделку».

Американские ведомства тем временем, похоже, готовятся к первому сценарию. 19 сентября Госдепартамент США предупредил американских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, о возможном ухудшении ситуации.

«Из-за напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, с потенциальной возможностью непредвиденной эскалации,— отметило ведомство.— Американцам, находящимся в настоящее время на Ближнем Востоке, следует проявлять повышенную бдительность и быть в курсе возможных отмен рейсов, закрытия воздушного пространства и сбоев в транспортном сообщении».

Госдеп напомнил, что в Йемене продолжаются боевые действия между центральным правительством и вооруженным движением «Ансар Аллах» (хуситы), которые вышли за границы страны и затронули саудовскую транспортную инфраструктуру. «Американцам, находящимся за пределами Ближнего Востока, следует серьезно пересмотреть планы поездок в этот регион и транзита через него. Тем, кто все же совершает поездки в регион или из него, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний»,— добавило дипломатическое ведомство США.

Нил Кербелов