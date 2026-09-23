Диалог России и Афганистана о привлечении мигрантов затормозился

Переговоры Москвы и Кабула о возможном привлечении мигрантов из Афганистана зашли в тупик, сообщил спецпредставитель президента России Замир Кабулов.

«Консультации были, но это вопрос очень сложный. Это вообще по большому счету мало касается министерства иностранных дел. Это больше касается как нашей миграционной власти, так и правоохранительных органов. Поэтому пока никаких подвижек нет и, честно говоря, я их не вижу»,— сказал господин Кабулов «Известиям».

О переговорах по привлечению в Россию афганских мигрантов Замир Кабулов сообщил в марте. В мае министр торговли Афганистана Нуриддин Азизи говорил, что в привлечении трудовой силы из Афганистана заинтересованы как Москва, так и Кабул. Тогда он уточнял, что единственным препятствием для отправки мигрантов остается «вопрос, связанный с языком».