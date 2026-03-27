Москва и Кабул начали обсуждать привлечение афганцев для работы в России

Россия и Афганистан ведут консультации на уровне экспертов о возможности привлечения афганских граждан для работы в РФ. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Конкретных договоренностей пока не достигнуто, хотя профильные контакты по данному вопросу осуществляются»,— сказал господин Кабулов в разговоре с «РИА Новости». По его словам, Россия в этом вопросе опирается на закон и экономическую выгоду.

Как сообщал посол Афганистана в Москве Хассан Гуль Хассан, Кабул обсуждает с Москвой возможность направления трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве.

В конце 2024 года в правительстве оценили дефицит квалифицированных специалистов в России в 1,5 млн человек — прежде всего в строительстве, транспорте и жилищно-коммунальном хозяйстве. По прогнозам Минтруда, к 2030 году кадровый голод может достичь 3,1 млн человек.