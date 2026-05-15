Власти Афганистана захотели отправить трудовых мигрантов в Россию

Афганистан работает над возможной отправкой трудовых мигрантов в Россию. Об этом журналистам сообщил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи. По его словам, Россия также заинтересована в инициативе.

«Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов»,— заявил Нуриддин Азизи на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» (цитата по ТАСС).

Министр Афганистана сообщил о «единственном препятствии» для отправки в Россию трудовых мигрантов — «вопросах, связанных с языком». По его словам, сейчас правительство Афганистана «прилагает усилия, чтобы это препятствие преодолеть».

В марте Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов. Среди них — работа 10 месяцев в году, авансовый платеж на всех членов семей мигрантов, соотнесение срока пребывания в России с трудовыми отношениями и так далее. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.