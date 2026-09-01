Истребители Польши сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем

Истребители Военно-воздушных сил Польши были подняты для сопровождения российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«В 30 км к северу от Лебы наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства над Балтийским морем не было»,— написал министр в соцсети X.

Польша ранее не раз поднимала истребители из-за действий российских ВВС. 20 августа самолеты были подняты в воздух из-за «деятельности российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине».