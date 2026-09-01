Истребители Польши сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем
Истребители Военно-воздушных сил Польши были подняты для сопровождения российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
«В 30 км к северу от Лебы наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства над Балтийским морем не было»,— написал министр в соцсети X.
Польша ранее не раз поднимала истребители из-за действий российских ВВС. 20 августа самолеты были подняты в воздух из-за «деятельности российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине».
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 3 августа 2026 года уже заявлял о перехвате российского разведывательного Ил-20 над Балтийским морем в 60 километрах к северо-западу от города Леба, подчеркнув, что воздушное пространство Польши не было нарушено. Российский самолет, по его словам, летел в международном воздушном пространстве без плана полета и активированного транспондера. Ранее, 29 октября 2025 года, польские истребители МиГ-29 также перехватывали российский разведывательный самолет над Балтийским морем.
Польша неоднократно поднимала в воздух истребители из-за активности российской дальней авиации. Например, 20 августа 2026 года польские истребители были подняты в небо из-за «деятельности российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине», а 3 апреля 2026 года и 7 февраля 2026 года аналогичные меры были приняты в связи с работой дальнобойной авиации России на Украине. Эти действия, как правило, совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине, и польские власти заявляли, что они носят превентивный характер.