Судный день в долине Сукко

Суд в Анапе удовлетворил иск Генпрокуратуры, связанный с изъятием недвижимости на бывшей территории Всероссийского детского центра «Смена» (ВДЦ “Смена») в селе Сукко. Речь идет о нескольких десятках земельных участков, нежилых зданий и помещений, принадлежащих порядка 40 ответчикам, в числе которых и муниципалитет. Надзорное ведомство считает, что более четверти века назад земли детского лагеря были незаконно выведены из госсобственности в муниципальную. Ответчики не согласны ни с обвинениями в коррупции, ни с применяемой к ним трактовкой закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Анапский городской суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации принадлежащих 36 гражданам и 7 юридическим лицам, а также муниципалитету объектов недвижимости, расположенных на землях, в связи с предполагаемым фактом коррупции и выводом из госсобственности земель, ранее относившихся к ВДЦ «Смена». В числе ответчиков оказались бывший директор лагеря Николай Иванюшкин, экс-глава Анапы Михаил Боюр, бывший начальник краевого УГИБДД Владимир Павлов, бывший замначальника краевого управления МВД по противодействию коррупции Сергей Болотов и экс-глава анапского ОБЭПа Владимир Шевченко. Решение обращено к немедленному исполнению. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что в конце 90-х — начале 2000-х годов руководство ВДЦ «Смена» заключило с рядом дольщиков-инвесторов 17 договоров долевого участия. В счет этого вклада инвесторам было разрешено на землях ВДЦ построить также за свой счет несколько малых гостиниц, кафе, торговых точек (земельные участки предметом этих договоров не являлись). Впоследствии с 2001 по 2015 годы администрация Анапы оформила в муниципальную собственность земли, на которых были возведены гостиницы и кафе предпринимателей-инвесторов, и потом передала их тем в аренду.

С 2017 года Росимущество и прокуратура начали предпринимать попытки снести или изъять построенные объекты, аннулировать право муниципалитета на земельные участки, истребовать у администрации земли в пользу РФ. Суды тогда защитили права владельцев, в том числе ввиду истечения у государства сроков исковой давности. Опираясь на эти судебные решения, последующие приобретатели вкладывались в развитие этих объектов. Однако в этом году Генпрокуратура подала иск антикоррупционного характера, который был удовлетворен во вторник.

Согласно выводам суда, бывший директор лагеря виновен в том, что разрешил строительство на землях детского центра, являющихся собственностью РФ, экс-мэр курорта — в том, что выдал разрешение на проектирование комплекса малых гостиниц со спасательной станцией на территории ВДЦ, а правоохранители — что не предприняли мер по предотвращению противоправных посягательств.

В результате в границах водоохранной зоны Черного моря были возведены 9 гостиниц, 3 кафе, 2 столовые, 4 торговые точки и объект незавершенного строительства, используемый в качестве отеля.

По данным суда, эти объекты «распределены среди родственников и доверенных лиц ответчиков». Это было расценено как коррупция. Как отмечается в релизе, в доход государства отошли все объекты недвижимости, принадлежащие ответчикам, расположенные на территории ВДЦ «Смена» и прилегающей к нему территории. Согласно исковому заявлению, речь идет о 25 земельных участках (большинство из них с 2009 года и позднее находятся в муниципальной собственности), 40 нежилых зданиях и 37 нежилых помещениях.

С выводами суда ответчики не согласны.

Возглавлявший тогда лагерь Николай Иванюшкин объясняет решение о допуске на территорию лагеря инвесторов тяжелым финансовым положением ВДЦ и письменным согласием Минобразования РФ на привлечение инвестиций для спасения детской здравницы. И в целом, говорит он, никаких решений по отчуждению федеральных земель он также не принимал — это делали чиновники анапской мэрии, когда к лагерю он уже не имел отношения. Также, отмечает он, привлечение инвесторов в условиях отсутствия бюджетного финансирования нельзя считать коррупцией: эти сделки принесли выгоду не ему, а учреждению.

Инвесторы за свой счет построили три спальных корпуса, 32 летних коттеджа, четыре мансардных этажа над существующими зданиями (всего на 608 номеров) и иные объекты. Общая стоимость принятого центром в федеральную собственность имущества превысила 142 млн руб.

Экс-мэр Михаил Боюр в ходе процесса настаивал на том, что никогда не принимал никаких решений об оформлении в муниципальную собственность федеральных земель. Разрешения же на проектирование выдавал ВДЦ «Смена», а не частным лицам. Это не является распоряжением землей. Их оформление в муниципальную собственность начало происходить восемь лет спустя после оставления им должности, и занимались им совершенно другие чиновники.

«Ъ-Кубань» обратился за комментарием о планах по обжалованию данного решения к юристам, представляющим интересы ответчиков. Те заявили, что намерены оспаривать этот судебный акт в апелляции.

Андрей Петров