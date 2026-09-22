Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке выросло до семи

Количество пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке возросло до семи. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России. Ранее было известно о пяти пострадавших.

Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября на втором этаже здания. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали через несколько часов. Погибли четыре человека.

Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.