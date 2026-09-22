Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке выросло до семи
Количество пострадавших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке возросло до семи. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России. Ранее было известно о пяти пострадавших.
Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября на втором этаже здания. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали через несколько часов. Погибли четыре человека.
Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Для безопасности торгового центра критичны не только действия пожарных после возгорания, но и состояние электросетей: по данным за 2021 год, нарушения устройства и эксплуатации электрооборудования были причиной более половины пожаров на крупных объектах торговли. В декабре 2022 года при обсуждении внеплановых проверок крупных торговых центров и складов предлагалось оценивать сигнализацию, системы пожаротушения, эвакуационные выходы, средства тушения и подготовку персонала.
Особый контроль за пожарной безопасностью торговых центров усилился после пожара в кемеровской «Зимней вишне» в марте 2018 года, где погибли 60 человек. Суд установил, что многие погибшие не смогли своевременно покинуть здание из-за нарушений требований пожарной безопасности.