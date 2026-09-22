В Стерлитамаке потушили пожар в ТЦ «Солнечный»
Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября на втором этаже здания. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро пострадали. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Проверка после пожара охватит не только непосредственную причину возгорания. Прокуратура оценит, принимались ли меры для предотвращения пожаров и обеспечения безопасности людей в здании, а также контролировалось ли устранение ранее выявленных нарушений.
По данным «Осторожно, новости», последняя проверка пожарной безопасности в здании проходила в октябре 2021 года. Поэтому отдельным вопросом расследования станет состояние контроля за безопасностью объекта в период после этой проверки.