В Стерлитамаке потушили пожар в ТЦ «Солнечный»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проверка после пожара охватит не только непосредственную причину возгорания. Прокуратура оценит, принимались ли меры для предотвращения пожаров и обеспечения безопасности людей в здании, а также контролировалось ли устранение ранее выявленных нарушений.

По данным «Осторожно, новости», последняя проверка пожарной безопасности в здании проходила в октябре 2021 года. Поэтому отдельным вопросом расследования станет состояние контроля за безопасностью объекта в период после этой проверки.