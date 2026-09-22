Развожаев: Севастополь подвергался атакам в дни выборов в Госдуму

Севастополь подвергался атакам в течение всех трех дней проведения выборов депутатов Госдумы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, из-за воздушных тревог голосование в городе иногда приостанавливали, а люди уходили в укрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

«В течение трех дней город подвергался атакам, голосование иногда приостанавливали из-за воздушной тревоги, люди уходили в укрытия»,— написал Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. При этом в Севастополе также было организовано досрочное голосование с 9 по 17 сентября.

Как отметил губернатор, возможность проголосовать досрочно позволила жителям выбрать удобное время для участия в выборах. По словам Михаила Развожаева, решение избирательной комиссии о проведении досрочного голосования оказалось верным.

В единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Мария Удовик