CNN узнал о намерении Трампа встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хотел бы организовать встречу с иранскими официальными лицами, прибывшими в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника.
Дональд Трамп
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Собеседник телеканала отметил, что такая встреча может состояться, «если для этого сложатся подходящие условия». В ней могут принять участие высокопоставленные советники президента США. Однако, отмечает источник CNN, пока неизвестно, готова ли к подобной встрече иранская сторона. В состав делегации от Ирана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке входят министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и президент страны Масуд Пезешкиан.
О возможной встрече Дональда Трампа и Масуда Пезешкина в Нью-Йорке говорил журналист Fox News Трей Йингст. Высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с Reuters назвал Генассамблею ООН «прекрасной возможностью для США вернуться к дипломатии». Она проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.
Для превращения контакта в полноценный диалог сторонам придется снять взаимные предварительные условия. Иран связывал возобновление переговоров с отказом США от давления, гарантиями против новых боевых действий и, по данным апреля 2026 года, прекращением морской блокады; Вашингтон называл условием отказ Тегерана от попыток создать ядерное оружие. Отдельным спором остается требование Ирана сохранить право на собственную программу обогащения урана.
Предыдущие контакты показывают, что главным предметом переговоров будут не только политические заявления. В апреле 2025 года Иран согласился на встречу с США в Омане, но отверг прямые переговоры и назвал формат непрямыми консультациями, а на встрече делегаций 11 апреля 2026 года стороны не договорились ни по ядерной сделке, ни по правилам судоходства в Ормузском проливе. Поэтому переход от разовой встречи к переговорам потребует одновременно определить формат контактов и добиться продвижения по ядерному вопросу и безопасности судоходства.