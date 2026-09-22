CNN узнал о намерении Трампа встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хотел бы организовать встречу с иранскими официальными лицами, прибывшими в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Дональд Трамп

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Собеседник телеканала отметил, что такая встреча может состояться, «если для этого сложатся подходящие условия». В ней могут принять участие высокопоставленные советники президента США. Однако, отмечает источник CNN, пока неизвестно, готова ли к подобной встрече иранская сторона. В состав делегации от Ирана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке входят министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и президент страны Масуд Пезешкиан.

О возможной встрече Дональда Трампа и Масуда Пезешкина в Нью-Йорке говорил журналист Fox News Трей Йингст. Высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с Reuters назвал Генассамблею ООН «прекрасной возможностью для США вернуться к дипломатии». Она проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября.