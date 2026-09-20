Fox News: Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на Генеральной ассамблее ООН. Она пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Он сказал, что, вероятно, будет открыт к этому (к возможности встречи с господином Пезешкианом.— “Ъ”)»,— сказал журналист. Запись опубликована в соцсети X телеканала. В разговоре с корреспондентом американский президент отметил, что в ближайшее время произойдут «очень важные события» по конфликту США и Ирана.
Основные прения Генассамблеи ООН пройдут с 22 по 26 сентября. Дональд Трамп выступит с речью. По словам постпреда США при ООН Майка Уолтца, американский президент сделает «предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие». Иранская сторона заявила, что передала США условия для возобновления переговоров и ждет ответа господина Трампа.
Возможная встреча Дональда Трампа и Масуда Пезешкиана могла бы быть направлена на поиск нового обмена, подобного тому, на котором строилась ядерная сделка 2015 года. Тогда Иран согласился на беспрецедентный контроль за ядерными объектами в обмен на признание его прав и снятие санкций. Поэтому прямой контакт мог бы иметь практический смысл как попытка сопоставить ограничения для иранской программы с условиями экономического и политического характера.
Однако текущие позиции сторон расходятся: США настаивают на полном отказе Ирана от обогащения урана, тогда как Тегеран считает это своим правом по Договору о нераспространении ядерного оружия и не готов к такому шагу. Иран готов к соглашению только при соблюдении национальных интересов и на равных условиях, ранее отказавшись от прямых переговоров в апреле 2025 года из-за политики «максимального давления» со стороны Вашингтона. Предыдущие непрямые контакты в 2021 году также не привели к конструктивным результатам.