Fox News: Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на Генеральной ассамблее ООН. Она пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Он сказал, что, вероятно, будет открыт к этому (к возможности встречи с господином Пезешкианом.— “Ъ”)»,— сказал журналист. Запись опубликована в соцсети X телеканала. В разговоре с корреспондентом американский президент отметил, что в ближайшее время произойдут «очень важные события» по конфликту США и Ирана.

Основные прения Генассамблеи ООН пройдут с 22 по 26 сентября. Дональд Трамп выступит с речью. По словам постпреда США при ООН Майка Уолтца, американский президент сделает «предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие». Иранская сторона заявила, что передала США условия для возобновления переговоров и ждет ответа господина Трампа.