Прием заявок на ежегодную бизнес-премию «Твердые знаки — 2026» стартовал

Компании Краснодарского края, Крыма и Республики Адыгея приглашаются представить свои проекты и получить дополнительную PR-поддержку, став заметнее для партнеров и коллег по рынку.

Фото: «Коммерсантъ-Кубань»

В этом году премия объединяет 12 номинаций, включая три новые: «Лучший стартап-проект», «Лучший проект в области развития городской среды» и «Лучшая антикризисная практика».

За каждой заявкой — реальный опыт, решение или проект, который может быть интересен не только экспертам, но и другим участникам рынка.

С проектами работает экспертный совет; попадание в шорт-лист — уже возможность заявить о себе на уровне ведущих специалистов региона.

Тройки финалистов каждой номинации будут представлены на очной церемонии награждения, которая продолжит премию в формате личного общения. Участники смогут познакомиться друг с другом, подробнее узнать о проектах коллег и найти точки для возможного сотрудничества.

Для бизнеса такая площадка особенно актуальна в период перемен, когда привычные подходы быстро меняются, а вместе с ними появляются новые задачи и решения.

Один из членов экспертного совета, Сергей Ласкавый, директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея, прокомментировал старт четвертой премии «Твердые знаки — 2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ласкавый Сергей Леонидович, директор МТС в Краснодарском крае и Адыгее

Фото: пресс-служба МТС Ласкавый Сергей Леонидович, директор МТС в Краснодарском крае и Адыгее

Фото: пресс-служба МТС

«Сегодня от сегмента B2B ждут новых подходов и решений для работы в очень изменчивых экономических условиях. Это и проекты по импортозамещению, и внедрение ИИ для автоматизации и безопасности самых разных процессов, и решение вопросов с привлечением и мотивацией кадров. Со стороны государства есть запрос на модернизацию в направлениях от социальной политики до технологического суверенитета страны. МТС уже подключилась к участию в нацпроектах, реализуемых на Кубани. Поэтапно в регионе запускается сеть 5G, где главным драйвером в первую очередь поначалу точно будет B2B. Думаю, что именно сейчас бизнесу как никогда нужна поддержка и обмен опытом в формате "здесь и сейчас". Премия "Твердые знаки" как раз дает такую площадку для общения и, самое главное, шанс быть замеченным, услышанным в своей отрасли»,— подытожил господин Ласкавый.

Участие в премии для соискателей бесплатно, заявки принимаются до 10 ноября. Представить проект можно онлайн на сайте премии или с помощью универсальной формы, которую необходимо заполнить и отправить по электронной почте, указанной на сайте.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте: https://krd.kommersant.ru/znaki