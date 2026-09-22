Красный крест назвал число пропавших без вести с начала боев на Украине
Глава МККК: с начала украинского конфликта без вести пропали 275 тысяч человек
По сведениям Международного комитета Красного креста (МККК), число пропавших без вести после начала боевых действий на Украине достигло 275 тыс. человек. Об этом рассказала глава организации Мирьяна Сполярич-Эггер в интервью «Ведомостям».
Мирьяна Сполярич-Эггер
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«В среднем мы фиксируем 10 тыс. новых случаев в месяц — как среди украинцев, так и среди россиян. Цифры высокие с обеих сторон»,— отметила госпожа Сполярич-Эггер. Она также выразила беспокойство тем, что на обработку запросов семей о пропавших близких уходит много времени.
При этом глава МККК отметила «значительный прогресс» в переговорах по гуманитарным вопросам. «Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников»,— отметила Мирьяна Сполярич-Эггер.
20 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия вернула девять военнослужащих, оказавшихся в так называемом «теневом плену» ВСУ. В конце августа между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными по формуле «10 на 10».
Показатель МККК отражает объем зарегистрированных случаев, по которым необходимо установить судьбу пропавших. Для этого в марте 2022 года в Женеве было открыто специальное бюро Центрального агентства по розыску по украинскому конфликту. Его задача — собирать, систематизировать и передавать информацию о пропавших без вести или разлученных с семьями, выступая нейтральным посредником между сторонами конфликта.
Такой механизм не гарантирует быстрых ответов. МККК предупреждает, что даже спустя 20–30 лет после конфликта могут оставаться семьи, не узнавшие о судьбе близких. Поэтому увеличение числа зарегистрированных случаев одновременно означает рост объема работы по проверке и передаче сведений.