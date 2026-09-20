Лантратова сообщила о возвращении девяти бойцов из «теневого плена» ВСУ

Российская сторона вернула девять военнослужащих, оказавшихся в так называемом «теневом плене» ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести»,— объяснила омбудсмен в разговоре с ТАСС. Яна Лантратова заверила, что Москва передает фамилии таких людей Киеву и добивается проверки каждого случая.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в конце августа по формуле «10 на 10». Яна Лантратова заверяла, что стороны обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими и для воссоединения семей ежедневно.