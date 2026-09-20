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Лантратова сообщила о возвращении девяти бойцов из «теневого плена» ВСУ

Лантратова: девять российских военнослужащих вернулись из «теневого плена» ВСУ

Российская сторона вернула девять военнослужащих, оказавшихся в так называемом «теневом плене» ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«Речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести»,— объяснила омбудсмен в разговоре с ТАСС. Яна Лантратова заверила, что Москва передает фамилии таких людей Киеву и добивается проверки каждого случая.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в конце августа по формуле «10 на 10». Яна Лантратова заверяла, что стороны обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими и для воссоединения семей ежедневно.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Одним из зафиксированных каналов поиска таких военнослужащих является обмен списками пропавших без вести между российским и украинским уполномоченными по правам человека. 19 августа 2026 года во время обмена пленными стороны передали друг другу такие списки и отдельно обсудили вопросы документов. В июне 2026 года к повестке встреч омбудсменов также относились взаимное посещение военнопленных и правозащитное сотрудничество.

В апреле 2024 года обращения родственников привели к включению самарских военнослужащих, фигурировавших на видео, в список бойцов, находящихся в плену и подлежащих обмену. Тем самым семейные обращения могут использоваться для перевода сведений о пропавших из разряда неподтвержденных сообщений в процедуру проверки и обмена.

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