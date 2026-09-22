Первая российская вакцина против ВПЧ «Цегардекс» вышла на рынок

Российские медицинские учреждения в сентябре получат первую партию вакцины против вируса папилломы человека «Цегардекс» в 30 тыс. доз. До конца года компания-разработчик «Нанолек» планирует произвести 600 тыс. доз.

«Начало поставок первой отечественной вакцины против ВПЧ, произведенной по полному циклу, открывает новый этап в обеспечении лекарственной безопасности и расширении доступности вакцинации внутри страны»,— заявил генеральный директор «Нанолек» Евгений Баринов (цитата по пресс-релизу компании). До этого, как отмечают в компании, российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок.

«Цегардекс» — первая российская четырехвалентная вакцина для профилактики ВПЧ. Она защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18. Препарат можно применять для детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. В 2027 году компания запустит на биомедицинском комплексе второй участок производства вакцины против ВПЧ. Вакцину зарегистрировали в марте 2025 года. Производство началось в октябре того же года.

Общий объем инвестиций в создание производства вакцины полного цикла составит 7,5 млрд руб. Из них 950 млн руб. предоставлены федеральным Фондом развития промышленности в виде льготного займа.