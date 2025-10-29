В России начали производство вакцины против ВПЧ

Биофармацевтическая компания «Нанолек» запустила в Кировской области производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс», пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании. Выпуск препарата организован по полному циклу.

Первые серии препарата выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, приводит пресс-служба слова гендиректора компании Евгения Баринова. По его словам, к 2027 году компания планирует полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ. Предполагается, что производственных мощностей «Нанолека» хватит и для вывода вакцины на международный рынок. Сейчас у компании есть возможность выпускать не менее 600 тыс. доз вакцин ежегодно.

Объем инвестиций в производство препарата составил 7,5 млрд руб. 950 млн руб. из них выделил Фонд развития промышленности в рамках льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Вакцина «Цегардекс» разработана фармкомпанией «Нанолек» при участии НПК «Комбиотех». Она предназначена для профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ четырех типов — 6, 11, 16 и 18. 16 и 18 типы ВПЧ способны вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания, низкоонкогенные 6 и 11 типы — изменения на коже и слизистых (например, остроконечные кондиломы).

В 2023 году вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что показатели безопасности и иммуногенности препарата сопоставимы с показателями американского препарата «Гардасил» (первая вакцина от ВПЧ). В феврале 2024 года Минздрав выдал компании «Нанолек» разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования на детях и подростках. Регистрационное удостоверение Минздрава «Цегардекс» получила в марте 2025 года.

Полина Мотызлевская