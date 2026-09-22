Суд обратил в доход РФ недвижимость на территории ВДЦ «Смена» в Анапе

Анапский городской суд изъял в доход государства имущество бывших чиновников, полицейских и членов их семей, расположенное на территории Всероссийского детского центра «Смена». Ответчиками по делу стали 36 физических и семь юридических лиц. Решение jобращено к немедленному исполнению, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным суда, на территории центра и прилегающих участках в водоохранной зоне Черного моря были незаконно построены девять гостиниц общей площадью 18,8 тыс. кв. м, три кафе площадью 700 кв. м, две столовые площадью 351 кв. м, четыре торговых объекта площадью 922 кв. м и объект незавершенного строительства площадью 860 кв. м, использовавшийся как гостиница. Недвижимость была распределена между родственниками и доверенными лицами ответчиков, а доходы от ее эксплуатации направлялись на дальнейшее развитие бизнеса, говорится в сообшении.

Среди ответчиков — Николай Иванюшкин, возглавлявший ВДЦ «Смена» с 1987 по 2013 год и являвшийся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края в 2013–2015 годах, бывший глава администрации Анапы Михаил Боюр, а также бывшие руководители подразделений МВД Павлов, Болотов и Шевченко.

Как установил суд, в 1997–2004 годах Иванюшкин передал по договорам долевого участия часть территории детского центра под строительство коммерческой недвижимости («Ъ-Кубань» ранее писал, что он сделал это в обмен на строительство новых корпусов для лагеря). Экс-мэр курорта Михаил Боюр выдал разрешение на проектирование объектов на территории лагеря. Бывшие сотрудники МВД, по данным суда, не приняли мер для пресечения нарушений.

Суд обратил в доход государства все принадлежащие ответчикам объекты недвижимости, расположенные на территории «Смены» и прилегающих участках. При этом девять незаконно возведенных объектов общей кадастровой стоимостью около 60 млн руб. к настоящему времени снесены.

Вячеслав Рыжков