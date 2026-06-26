Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к семи годам за коррупцию

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи к семи годам лишения свободы за коррупцию, написало агентство «Рёнхап». Ее признали виновной в том, что она принимала дорогие подарки в обмен на помощь в назначении на государственные должности и преференции бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JUNG YEON-JE / Reuters Фото: JUNG YEON-JE / Reuters

В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к четырем годам тюрьмы по отдельному делу о манипулировании акциями и взяточничестве.

В феврале мужа госпожи Ким, экс-президента Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое было квалифицировано как попытка совершения мятежа. 25 июня прокуратура, изначально настаивавшая на высшей мере наказания для бывшего президента, вновь потребовала приговорить его к смертной казни.

Яна Рождественская