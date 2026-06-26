Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к семи годам за коррупцию
Центральный районный суд Сеула приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи к семи годам лишения свободы за коррупцию, написало агентство «Рёнхап». Ее признали виновной в том, что она принимала дорогие подарки в обмен на помощь в назначении на государственные должности и преференции бизнесу.
Фото: JUNG YEON-JE / Reuters
В апреле Ким Гон Хи уже приговорили к четырем годам тюрьмы по отдельному делу о манипулировании акциями и взяточничестве.
В феврале мужа госпожи Ким, экс-президента Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения в 2024 году, которое было квалифицировано как попытка совершения мятежа. 25 июня прокуратура, изначально настаивавшая на высшей мере наказания для бывшего президента, вновь потребовала приговорить его к смертной казни.
Приговор Ким Гон Хи за коррупцию является частью серии расследований, начатых после введения её мужем, бывшим президентом Юн Сок Ёлем, военного положения в декабре 2024 года. Это решение президента повлекло за собой хаос, попытки импичмента и обвинения в мятеже. Управление антикоррупционных расследований Южной Кореи активно занимается делами, связанными с бывшим президентом и его окружением.
Судебные разбирательства инициировала специальная следственная группа, выясняющая обстоятельства введения военного положения. Саму Ким Гон Хи ранее уже обвиняли в незаконном получении подарков, таких как сумки Chanel и бриллиантовое колье, от главы «Церкви объединения» Хан Хак Ча в обмен на помощь в церковных проектах. Этот случай подчеркивает широкий масштаб коррупционных дел, связанных с окружением бывшего президента Юн Сок Ёля, который также был осужден.
Эти события не являются беспрецедентными для Южной Кореи. В истории страны многие бывшие президенты сталкивались с обвинениями и приговорами за коррупцию, организацию мятежей и другие преступления, что свидетельствует о системности подобных проблем в высших эшелонах власти.