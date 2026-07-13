Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы

В Южной Корее Центральный окружной суд Сеула приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к двум годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Суд признал бывшего президента виновным в получении бесплатных услуг по опросам общественного мнения. Стоимость незаконно полученных услуг оценивается в 270 млн вон (около $180 тыс.). Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что не заказывал опросы и не обещал ничего взамен.

Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа в прошлом году. На данный момент в отношении Юн Сок Ёля ведется как минимум восемь судебных дел. Судебные преследования не обошли также и супругу бывшего президента. Бывшая первая леди Ким Кон Хи также осуждена по нескольким эпизодам за взятки и коррупцию.

Екатерина Наумова