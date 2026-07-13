Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы
В Южной Корее Центральный окружной суд Сеула приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к двум годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Об этом сообщает Reuters.
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
Суд признал бывшего президента виновным в получении бесплатных услуг по опросам общественного мнения. Стоимость незаконно полученных услуг оценивается в 270 млн вон (около $180 тыс.). Юн Сок Ёль отверг обвинения, заявив, что не заказывал опросы и не обещал ничего взамен.
Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа в прошлом году. На данный момент в отношении Юн Сок Ёля ведется как минимум восемь судебных дел. Судебные преследования не обошли также и супругу бывшего президента. Бывшая первая леди Ким Кон Хи также осуждена по нескольким эпизодам за взятки и коррупцию.
Практика судебных преследований высокопоставленных должностных лиц, в том числе за коррупцию, широко распространена в разных странах. Например, экс-премьер Пакистана Имран Хан в 2025 году был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о земельной коррупции, а его жена — к семи годам. До этого Хан уже отбывал трехлетний срок по делу о коррупции, связанному с подарками, полученными на посту главы правительства. Он является фигурантом более 100 уголовных дел, включая обвинение в госизмене.
Коррупция является социально-политическим явлением, видом преступления, которое характеризуется злоупотреблением должностным положением для получения незаконной выгоды. Число коррупционных преступлений в России в 2025 году увеличилось на 12,3%. В странах, где фиксируются высокие зарплаты министров как мера по предотвращению коррупции, также могут отмечаться скандалы, связанные с политиками правящей партии и компаниями, связанными с государством, что приводит к критике со стороны оппозиции.