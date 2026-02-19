Экс-президенту Южной Кореи повезло с пожизненным заключением

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению. Он признан виновным в необоснованном введении в декабре 2024 года военного положения, что было квалифицировано судом как попытка совершения мятежа. Прокуратура запрашивала для него смертную казнь. Сам же экс-президент настаивает, что ввел военное положение в попытке избежать политического кризиса.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: AHN YOUNG-JOON / POOL / EPA / ТАСС Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: AHN YOUNG-JOON / POOL / EPA / ТАСС

19 февраля Центральный районный суд Сеула постановил, что, вводя военное положение, Юн Сок Ёль «стремился парализовать работу Национального собрания (парламента.— “Ъ”) на долгое время, блокируя его деятельность путем отправки туда войск, и планировал арест ключевых политиков». Своими действиями он спровоцировал хаос и беспорядки, заключил суд.

Указанные события произошли 3 декабря 2024 года, когда Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Так он охарактеризовал планы оппозиционной Демократической партии инициировать процедуру импичмента главы государства.

В тот же день руководство Демократической партии созвало экстренное заседание парламента, на котором депутаты проголосовали за отмену военного положения. Их поддержали толпы протестующих против решения президента, которые, несмотря на противодействие силовиков, собрались у здания парламента. Указ о введении военного положения был отозван спустя шесть часов.

Суд подчеркнул: само по себе введение военного положения не могло бы рассматриваться как организация мятежа — основанием квалифицировать действия президента подобным образом стала его попытка парализовать работу парламента.

К тому же, согласно постановлению суда, Юн Сок Ёль отдал незаконный приказ военным задержать некоторых политиков, включая тогдашнего лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна, нынешнего президента страны.

Согласно южнокорейскому законодательству, за организацию мятежа предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура запрашивала для Юн Сок Ёля смертную казнь, хотя с 1997 года на нее действует мораторий.

Суд в итоге решил приговорить бывшего лидера к пожизненному заключению и обосновал это так: его план конституционного переворота не выглядел тщательно проработанным, применение силы было ограниченным, бывший президент не имел судимостей, работал на госслужбе десятилетиями и находится в «относительно преклонном возрасте» (65 лет).

За участие в организации мятежа приговоры также вынесли еще семи обвиняемым, в том числе бывшему министру обороны Ким Ён Хёну (30 лет тюрьмы), экс-начальнику столичной полиции Ким Бон Сику (10 лет), бывшему главе Национального полицейского управления Чо Джи Хо (12 лет).

Как отмечает BBC, Юн Сок Ёль во время оглашения приговора не выражал никаких эмоций. В последнем слове бывший президент заявил, что введение военного положения было необходимо, чтобы привлечь внимание общественности к тому, как действия контролирующей парламент оппозиции парализуют работу правительства и приводят к политическому тупику. Год назад на слушании Конституционного суда он извинился перед гражданами за «путаницу и неудобства» и подчеркнул, что не хотел «подавить народ силой оружия».

Защита Юн Сок Ёля считает, что приговор суда был «заранее предопределен», основан исключительно на аргументах прокуратуры, а судьи «уступили политической силе, которая хотела уничтожить своего врага».

Адвокаты допустили, что подадут апелляцию, которую должен будет рассматривать Верховный суд.

Не согласились с решением суда и тысячи сторонников Юн Сок Ёля, которые собрались у зала суда и смотрели трансляцию заседания, размахивая флагами Южной Кореи. Как передают СМИ, после оглашения приговора некоторые из них кричали: «Корея в разрухе!» и «Юн Сок Ёль — наш президент».

Такая реакция была ожидаемой: протесты и столкновения с полицией возникали и после ареста Юн Сок Ёля в январе прошлого года. При этом сам он призывал сторонников выражать свое несогласие с судебным решением мирным и законным путем.

Всего Юн Сок Ёлю предъявлены обвинения по восьми статьям. 16 января суд Сеула приговорил его к пяти годам тюремного заключения, в том числе за сопротивление аресту и нарушение прав семи членов кабинета министров, которых не пригласили на заседание перед объявлением военного положения. За последние 30 лет он стал первым президентом Южной Кореи, осужденным за мятеж. В 1996 году бывшего лидера страны Чон Ду Хвана приговорили к смертной казни за захват власти путем военного переворота, но в итоге наказание сменили на пожизненное заключение.

Лусине Баласян