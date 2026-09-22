Суд в Екатеринбурге ужесточил приговор автору граффити с угрозами русским

Свердловский областной суд 17 сентября ужесточил приговор Данилу Нурыеву (внесен в список террористов и экстремистов) с трех лет принудительных работ на два года и 10 месяцев колонии общего режима, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Представление на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга было подано со стороны гособвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, 25 июня суд назначил осужденному наказание, не связанное с лишением свободы. Тогда его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). При назначении наказания суд учел ранее вынесенный в Уфе приговор по делу о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В новой редакции решения исключено отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления по мотиву национальной ненависти или вражды.

По версии обвинения, 1 июля 2025 года владелец одного из Telegram-каналов списался в мессенджере с Данилом Нурыевым, предложив ему за деньги написать на стенах зданий Екатеринбурга граффити на азербайджанском языке, которые в переводе — обозначали «русским смерть». Осужденный согласился и на следующий день нарисовал около 10 граффити, а его знакомый, по версии следствия, в это время следил за обстановкой. Впрочем, рисунки были выполнены с ошибкой, из-за чего их смысл был утерян. Полиция быстро вычислила их автора, а вскоре Данил Нурыев полностью признал вину и дал показания на сообщников.

Граффити были нарисованы после того, как в Екатеринбурге были проведены массовые задержания уроженцев Азербайджана, в ходе которых скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти у обоих стала сердечная недостаточность. В начале марта часть задержанных во главе с бывшим лидером диаспоры на Урале Шахином Шыхлински получила крупные сроки за убийство и покушение, совершенные в 2001 и 2010 годах.

Артем Путилов