В призывах к экстремизму нашли ошибки

Кировский районный суд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело 22-летнего Данила Нурыева, обвиняемого в публичных в призывах к экстремистской деятельности и вандализме. По версии следствия, после задержаний представителей азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийствах и покушении, он нарисовал на стенах около 10 граффити с угрозами на азербайджанском языке. Надписи при этом были выполнены с ошибками. Вину он признал в полном объеме, но заседание суда проигнорировал.

Здание Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данил Нурыев обвиняется по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм), ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Во вторник, 24 марта, в Кировском районном суде Екатеринбурга были назначены судебные прения по его уголовному делу, на которых гособвинитель должен был запросить срок для подсудимого. Но Данил Нурыев второй раз прогулял заседание. Судья отложила заседание до 30 апреля для принудительного привода подсудимого.

По версии следствия, 1 июля 2025 года владелец одного из Telegram-каналов связался с Данилом Нурыевым и предложил за деньги выполнить задание — написать на стенах зданий Екатеринбурга граффити на азербайджанском языке. Надписи в переводе обозначали «русским смерть».

Данил Нурыев согласился. На следующий день он нарисовал около 10 граффити, а его знакомый, по версии следствия, в это время следил за обстановкой. Впрочем, рисунки были выполнены с ошибкой, из-за чего их смысл был утерян. Полиция быстро вычислила их автора. Данил Нурыев полностью признал вину и дал показания на сообщников.

Граффити были нарисованы после того, как в Екатеринбурге были проведены массовые задержания уроженцев Азербайджана, в ходе которых скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти у обоих стала сердечная недостаточность. В начале марта часть задержанных во главе бывшим лидером диаспоры на Урале Шахином Шыхлински получила крупные сроки за убийство и покушение, совершенные в 2001 и 2010 годах.

Артем Путилов