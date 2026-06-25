Автору граффити с угрозами русским в Екатеринбурге вынесли приговор

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Даниила Нурыева к трем годам принудительных работ со штрафом в 5 тыс. руб. по делу о граффити с угрозами русским на азербайджанском языке. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). При назначении наказания суд учел ранее вынесенный в Уфе приговор по делу о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел летом 2025 года после задержаний представителей азербайджанской диаспоры. По версии следствия, Даниил Нурыев по заданию куратора из интернета нарисовал на стенах зданий Екатеринбурга около 10 граффити с угрозами на азербайджанском языке. Надписи при этом были выполнены с ошибками. В переводе они обозначали «русским смерть». Вину он признал в полном объеме.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева