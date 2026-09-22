В Кремле прокомментировали возможное снятие санкций с Усманова и Фридмана

Введенные западными странами санкции незаконны и должны быть сняты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в прессе о возможной отмене ограничений в отношении Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

«Считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, — сказал господин Песков. — Как и со всех российских граждан».

В середине месяца появились данные о том, что Франция и Словакия призвали снять санкции с основателя холдинга USM Алишера Усманова. Словакия, как утверждалось, также настаивает на исключении из санкционного списка основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Позднее Financial Times со ссылкой на источники писала, что эту позицию разделяют Хорватия и Италия.

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