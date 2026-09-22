В Кремле прокомментировали возможное снятие санкций с Усманова и Фридмана
Песков: санкции должны быть сняты со всех российских бизнесменов и граждан
Введенные западными странами санкции незаконны и должны быть сняты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в прессе о возможной отмене ограничений в отношении Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
«Считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, — сказал господин Песков. — Как и со всех российских граждан».
В середине месяца появились данные о том, что Франция и Словакия призвали снять санкции с основателя холдинга USM Алишера Усманова. Словакия, как утверждалось, также настаивает на исключении из санкционного списка основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Позднее Financial Times со ссылкой на источники писала, что эту позицию разделяют Хорватия и Италия.
Подробнее — в материале «Ъ» «Семь дней на раздумья».
Исключение человека из санкционного списка ЕС требует согласия всех государств—членов союза. Поэтому разногласия вокруг Алишера Усманова и Михаила Фридмана заблокировали долгосрочное продление ограничений: 14 сентября 2026 года послы ЕС после двух встреч договорились только продлить их на неделю — до 22 сентября.
Для Михаила Фридмана уже существовал отдельный юридический путь пересмотра ограничений. В апреле 2024 года суд первой инстанции ЕС в Люксембурге постановил отменить санкции против него и Петра Авена, но Совет ЕС не был обязан исполнять это решение.