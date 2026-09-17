Brent опустилась ниже $103 впервые с 10 сентября
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в 14:13 мск подешевел на 2,78% — до $102,89 за баррель. В последний раз Brent опускалась ниже $103 за баррель 10 сентября 2026 года. По данным на 14:29 мск показатель скорректировался на отметке $103,38 за баррель (-2,31%).
К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре терял 1,73% и торговался на уровне $100,66 за баррель. Так мировые цены на нефть реагируют на развитие ситуации в Иране и Саудовской Аравии.
Снижение котировок отражает переоценку риска перебоев с поставками на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также атак на энергетические объекты Саудовской Аравии. С начала сентября эти события, напротив, добавили Brent почти 10%, однако рынок частично адаптировался: нефть направляют по альтернативным маршрутам, используют челночные перевозки и перегрузку между судами за пределами наиболее опасных участков. Это позволяет сохранить часть экспорта, хотя повышает стоимость логистики и спрос на танкеры.
Геополитическая премия в цене Brent оценивалась в $15–25 за баррель, причем ее часть уже отражала фактическое сокращение поставок, а не только страх дальнейшей эскалации. Поэтому откат цен не означает исчезновения угрозы: при продолжении столкновений, ограничивающих поставки, до конца 2026 года Brent, по оценке аналитиков, может колебаться в диапазоне $95–120, а ущерб энергетической инфраструктуре в случае более масштабного конфликта способен привести к скачку до $150 за баррель.