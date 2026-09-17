Brent опустилась ниже $103 впервые с 10 сентября

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в 14:13 мск подешевел на 2,78% — до $102,89 за баррель. В последний раз Brent опускалась ниже $103 за баррель 10 сентября 2026 года. По данным на 14:29 мск показатель скорректировался на отметке $103,38 за баррель (-2,31%).

К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре терял 1,73% и торговался на уровне $100,66 за баррель. Так мировые цены на нефть реагируют на развитие ситуации в Иране и Саудовской Аравии.