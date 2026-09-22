В ФРГ растет популярность правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он положительно оценил позицию АдГ о необходимости наладить отношения с Россией.

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать стремление АдГ к нормализации российско-германских отношений. «Я не располагаю такой информацией... Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать»,— отреагировал представитель Кремля.

В сентябре АдГ победила на выборах в региональный парламент в земле Мекленбург-Передняя Померания. Правящий ХДС, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, впервые в своей истории не получил ни одного мандата. По мнению Кремля, это свидетельствует о недовольстве немцев состоянием экономики. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель требовала восстановить поврежденные нитки газопроводов «Северный поток» и возобновить поставки газа из России.

Подробности — в материале «Ъ» «ХДС не пустили на порог».