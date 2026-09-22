Песков положительно оценил стремление АдГ наладить отношения с Россией
В ФРГ растет популярность правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он положительно оценил позицию АдГ о необходимости наладить отношения с Россией.
Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать стремление АдГ к нормализации российско-германских отношений. «Я не располагаю такой информацией... Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать»,— отреагировал представитель Кремля.
В сентябре АдГ победила на выборах в региональный парламент в земле Мекленбург-Передняя Померания. Правящий ХДС, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, впервые в своей истории не получил ни одного мандата. По мнению Кремля, это свидетельствует о недовольстве немцев состоянием экономики. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель требовала восстановить поврежденные нитки газопроводов «Северный поток» и возобновить поставки газа из России.
Подробности — в материале «Ъ» «ХДС не пустили на порог».
Заявления АдГ о нормализации отношений с Россией находят поддержку на востоке Германии благодаря сочетанию традиционной симпатии к России, усталости от поддержки Украины и стремления восстановить пошатнувшееся экономическое положение региона. Поэтому российская тематика становится для партии способом связать внешнеполитические требования с недовольством внутренним состоянием страны.
При этом АдГ не придерживается единой линии в отношении Москвы. В июне 2026 года сопредседатель партии Тино Крупалла выступал за контакты с Россией, тогда как умеренное экономическое крыло ориентировалось на США; при возможном участии партии в федеральном правительстве ей пришлось бы учитывать позицию партнеров по коалиции и искать компромисс между течениями.
Влияние АдГ на официальный курс Германии дополнительно ограничивает политическая изоляция: устоявшиеся немецкие партии — ХДС, СДПГ, «Зеленые» и «Левые» — еще в 2013 году договорились не сотрудничать и не вступать с ней в коалиции. Поэтому рост поддержки партии сам по себе не превращает ее позицию по России в государственную политику.