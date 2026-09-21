Неудачный результат Христианско-демократического союза (ХДС) на региональных выборах в Германии свидетельствует о недовольстве немцев состоянием экономики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Немцы, часть немцев, по крайней мере, ищут альтернативу имеющейся власти с тем, чтобы улучшить свое положение, - заявил Дмитрий Песков. — Это естественный процесс».

Он подчеркнул, что выборы в ФРГ — внутреннее дело этой страны. При этом представитель Кремля отметил, что «падение конкурентоспособности германской экономики» стало следствием того, что страна «перестала закупать дешевый российский газ».

На выборах в региональный парламент в земле Мекленбург-Передняя Померания победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Правящий ХДС, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, впервые в своей истории не получил ни одного мандата.

Подробнее — в материале «Ъ».