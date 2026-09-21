Песков прокомментировал провал партии Мерца на выборах в Германии
Песков: ХДС Мерца проиграла выборы из-за отказа Германии от российского газа
Неудачный результат Христианско-демократического союза (ХДС) на региональных выборах в Германии свидетельствует о недовольстве немцев состоянием экономики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Немцы, часть немцев, по крайней мере, ищут альтернативу имеющейся власти с тем, чтобы улучшить свое положение, - заявил Дмитрий Песков. — Это естественный процесс».
Он подчеркнул, что выборы в ФРГ — внутреннее дело этой страны. При этом представитель Кремля отметил, что «падение конкурентоспособности германской экономики» стало следствием того, что страна «перестала закупать дешевый российский газ».
На выборах в региональный парламент в земле Мекленбург-Передняя Померания победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Правящий ХДС, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, впервые в своей истории не получил ни одного мандата.
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До прекращения поставок российского газа Мекленбург — Передняя Померания был одним из ключевых энергетических хабов Евросоюза. После остановки поставок рост расходов особенно затронул жителей этой земли, поэтому энергетический кризис мог стать для них не абстрактной федеральной проблемой, а фактором давления на семейные бюджеты.
Фридрих Мерц в июле 2026 года сам говорил о сохраняющемся энергетическом кризисе, связывая его с отсутствием российского газа. При этом недовольство традиционными партиями подпитывали также либеральная иммиграционная политика, слабость экономики и растущие счета за электроэнергию, поэтому объяснять результат выборов только газовым вопросом нельзя.