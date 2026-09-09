«Альтернатива» разыграла российскую карту

Спустя три дня после оглушительной победы «Альтернативы для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сопредседатель правых Алиса Вайдель вступили в ожесточенную полемику. Главной темой стали поддержка Украины и отношения с Россией. «Альтернатива» ухватилась за эту тему далеко не случайно. 20 сентября в восточной немецкой земле Мекленбург—Передняя Померания пройдут местные выборы. До подрыва «Северных потоков» эта федеральная земля была одним из ключевых энергетических хабов ЕС, и диверсия на газопроводах больно ударила по кошелькам здешних избирателей, заметно опустевших после прекращения поставок российского газа в Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки газопроводов «Северный поток», возобновить поставки газа из России и заставить Украину возместить ущерб за уничтожение объекта критической инфраструктуры

Фото: Annegret Hilse / Reuters Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки газопроводов «Северный поток», возобновить поставки газа из России и заставить Украину возместить ущерб за уничтожение объекта критической инфраструктуры

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был первым, кто решил разыграть российскую карту в борьбе с «Альтернативой для Германии» (АдГ). За несколько дней до выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт его правительство возложило вину за инцидент с БПЛА в Лейпциге на Россию и ввело штрафные меры, закрыв российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине. Ряд экспертов связали этот шаг с попыткой ослабить рейтинги «Альтернативы», которую в правительстве ФРГ называют пророссийской.

Попытка оказалась неудачной. Если, согласно опросам, до заявления по инциденту в Лейпциге АдГ набирала около 41% в Саксонии-Анхальт, то после него рейтинг партии вырос до 42%.

Итоговым результатом выборов стали рекордные 43,8% голосов. В самой «Альтернативе» такой эффект, вероятно, отследили и поспешили обернуть в свою пользу.

Показательным примером стал скандальный эпизод с зампредом отделения АдГ Саксонии-Анхальт Хансом-Томасом Тильшнайдером. Еще в конце августа журналисты газеты Bild запечатлели его на фото с кружкой «Армия России». Политик пытался добиться через адвокатов запрета на публикацию снимков, но в итоге они все же попали в сеть. Ожидаемого скандала не случилось: на смену негативным публикациям быстро пришла новость о продаже кружки за €2 тыс. на eBay.

Затем в наступление пошло все руководство партии. Так, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель в ходе дебатов по бюджету страны в Бундестаге 9 сентября помимо своей обычной риторики открыто потребовала восстановить поврежденные нитки газопроводов «Северный поток» и возобновить поставки газа из России. Кроме того, она заявила о желании заставить Украину возместить ущерб за уничтожение критической инфраструктуры Германии. Отдельно политик раскритиковала Мерца за то, что тот делает Германию участником конфликта, а не посредником в мирных переговорах.

«Ваше время вышло. На следующих выборах народ даст "Альтернативе для Германии" четкий мандат на управление страной. И мы его примем»,— подытожила сопредседатель правых.

Мерц в ответ обвинил Вайдель в том, что она меняет местами агрессора и жертву, выступает на стороне Владимира Путина и этим предает интересы Германии и Европы. Указал он и на то, что сопредседатель АдГ игнорирует выводы следствия по инциденту в Лейпциге, и обвинил ее в презрении к демократическим институтам.

Эту перепалку в немецких СМИ уже назвали открытой конфронтацией высшего порядка. Однако примечателен в ней не столько тон, сколько смещение акцентов в сторону российской повестки. «Альтернатива для Германии» и раньше стояла на менее жестких позициях по отношению к России, чем немецкий политический истеблишмент. Некоторые члены партии в составе делегаций посещали Москву, а сопредседатель АдГ Тино Хрупалла во время такого визита в 2020 году даже встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Но после начала СВО заявления партийного руководства в поддержку России звучали достаточно приглушенно.

В преддверии местных выборов в Берлине и Мекленбурге—Передней Померании, намеченных на 20 сентября, в АдГ в полный голос заговорили на российскую тему. Заявления руководства партии ложатся на благодатную почву: традиционную симпатию востока страны к России, помноженную на усталость от поддержки Украины, и на желание восстановить пошатнувшееся экономическое положение региона. Дело в том, что именно в Мекленбурге—Передней Померании, а точнее в курортном городе Лубмин, выходили на сушу нитки газопроводов «Северный поток 1 и 2». После их подрыва в 2022 году город претерпел серьезные экономические, политические и инфраструктурные потрясения. Из главного европейского газового хаба Лубмин превратился в наспех организованный пункт приема американского СПГ. Часть оборудования, предназначенного для приема российского газа, осталась не востребована, а местную ТЭЦ и вовсе демонтировали и передали на нужды Украины. Так что призыв АдГ запустить уцелевшую ветку газопровода и восстановить остальные будет наверняка услышан и поддержан многими избирателями, на что и делается расчет.

Вероника Вишнякова