На Кубани сбор масличных культур снизился на 35%

В хозяйствах всех категорий Краснодарского края к 1 сентября 2026 года намолот зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы составил 10,62 млн тонн в первоначально оприходованном весе. Это на 11,6% больше, чем на ту же дату годом ранее. Урожайность выросла с 48 до 53,2 центнера с гектара. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

К началу сентября площадь посевов зерновых и зернобобовых составила 2,17 млн га, из них скошено и обмолочено 1,99 млн га. Объем обмолоченной площади увеличился на 0,8% по сравнению с показателем 2025 года. Пшеницы было намолочено 9,3 млн тонн — на 15,3% больше прошлогоднего уровня. Урожайность пшеницы выросла с 49,9 до 57,2 центнера с гектара.

Уборка кукурузы на зерно на 1 сентября находилась на начальном этапе: убрано 9,25 тыс. га из 303,08 тыс. га посевов. Собрано 419,5 тыс. центнеров зерна против 2,38 млн центнеров годом ранее — 17,6% от прошлогоднего объема на соответствующую дату. При этом урожайность составила 45,4 центнера с гектара против 33,2 центнера годом ранее.

Сахарной свеклы убрано 50,08 тыс. га из 234,27 тыс. га посевов. Накопано 25,11 млн центнеров (2,51 млн тонн), что на 19,8% больше показателя на 1 сентября 2025 года. Урожайность выросла с 294,8 до 501,5 центнера с гектара, или на 70,1%.

Масличные культуры убраны с 154,7 тыс. га из 692,7 тыс. га посевов. Намолочено 3,93 млн центнеров семян — 64,9% от уровня прошлого года. Урожайность при этом увеличилась с 18,4 до 25,4 центнера с гектара. Подсолнечник убран с 18,9 тыс. га из 465,7 тыс. га посевов, намолочено 2,57 млн центнеров семян — 98,2% к показателю годом ранее.

Картофель убран с 931,9 га из 26,23 тыс. га посевов. Накопано 314,8 тыс. центнеров, или 76,7% от прошлогоднего показателя. Овощи открытого грунта убраны с 34,64 тыс. га из 50,17 тыс. га посевов, собрано 3,33 млн центнеров — 79,6% к уровню годом ранее.

На 1 сентября в крае также было вспахано 103,2 тыс. га зяби против 109,1 тыс. га годом ранее — 94,6%.

Валерий Климов