Реконструкцию сквера Бориса Рыжего в Екатеринбурге перенесли на 2027 год

Власти Екатеринбурга приняли решение перенести реконструкцию сквера имени Бориса Рыжего на Вторчермете на 2027 год. Как заявила глава департамента благоустройства администрации Тамара Благодаткова на заседании городской думы, спонсор не подтверждает до конца свое участие, и проект, скорее всего, придется реализовывать за бюджетные средства.

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«Проектное решение по этому объекту разрабатывалось спонсорами и было разработано только в конце лета. В сентябре у нас была встреча, пока спонсор не подтверждает до конца свое участие, но проектное решение только вышло. Деньги мы сохраним на следующий год и приступим, видимо, без спонсорской поддержки»,— заявила госпожа Благодаткова.

По словам чиновницы, в бюджете на следующий год сохранили 17 млн руб., однако этой суммы недостаточно даже для создания дорожно-тропиночной сети.

Депутат Дмитрий Сергин выступил с инициативой увеличить бюджетное финансирование и проводить работы поэтапно. Госпожа Благодаткова согласилась, что проект, скорее всего, будут реализовывать поэтапно, еще раз подчеркнув отсутствие спонсорских денег.

Напомним, над проектом сквера Бориса Рыжего работало бюро «Плотинка», финансирование на себя должны были взять компании Prinzip и «Сима-ленд». По представленному проекту в сквере собирались разместить детскую площадку, в которой обыгрывается идея теплотрассы, воркаут, фудкорт, зону школы со скамейками и место памяти уральского поэта с торшерами, амфитеатром и рабочим столом писателя. Возле входной группы сквера со стороны ул. Братской был запланирован памятник Борису Рыжему.

Основную часть сквера хотели завершить уже к лету 2025 года, однако потратили из запланированных 30 млн руб. всего 13 млн руб. В декабре прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что власти направят оставшиеся 17 млн руб. и полностью обновят территорию в 2026 году.