Поэт идет на взлет

В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника уральскому поэту Борису Рыжему. Памятник планируют установить в сквере его имени на Вторчермете. Большинство членов жюри отдали голоса работе Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. Как выбирали эскиз — в материале «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз проекта-победителя — работа Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Эскиз проекта-победителя — работа Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Жюри конкурса на разработку эскизного проекта памятника поэту Борису Рыжему собралось в креативном кластере «Домна». Перед началом заседания члены жюри еще раз осмотрели стенды, где стояли мини-скульптуры — работы конкурсантов. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, открывая заседание, напомнил: «Поводом для нашей встречи стал вопрос увековечения памяти поэта Бориса Рыжего. Я думаю, нет смысла рассказывать об этом человеке, о его величине – эта информация общеизвестна».

Поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. В 1980 году вместе с семьей переехал в Свердловск в район Вторчемет. С 13 лет начал писать стихи. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», «Русский альманах», альманахе Urbi, переводился на английский, нидерландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира» (посмертно). Покончил с собой в 2001 году. Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.

Конкурс был объявлен 8 апреля, работы принимались до 4 мая. По данным мэрии, на конкурс было представлено 23 эскиза от 18 авторов из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. Свою идею предложил даже один школьник, но она в зачет не пошла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заседание жюри конкурса на разработку эскизного проекта памятника поэту Борису Рыжему в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин осматривает конкурсные работы Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Заседание жюри конкурса на разработку эскизного проекта памятника поэту Борису Рыжему Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 3 Заседание жюри конкурса на разработку эскизного проекта памятника поэту Борису Рыжему в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин осматривает конкурсные работы Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Заседание жюри конкурса на разработку эскизного проекта памятника поэту Борису Рыжему Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Дискуссию открыла сестра поэта Ольга Рыжая: «Увидев работы в первый раз, я отнеслась к ним с настороженностью, но сейчас, когда я вижу их снова, то понимаю, что в каждой из этих работ есть часть Бориса». Она призналась, что ей больше всего импонирует эскиз Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева, который представляет Бориса Рыжего как бы парящим над стопкой книг.

С ней согласилось большинство выступивших членов жюри.

«Этот эскиз выход за рамки земных шаблонов, гравитации»,— отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Другие подтвердили, что именно в этом эскизе есть свое «структурическое начало, символика и психологический контекст».

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Категорически против эскиза выступила только художник и скульптор Валентина Соколова.

«Человек падает. Такого негатива не должно быть в памятнике. Он должен вызывать позитив, жизнь»,— пояснила она.

После тайного голосования победителем была объявлена работа Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. В администрации города уточнили, что победители получат диплом и 500 тыс. руб. из внебюджетных средств. Памятник должны установить в сквере на Вторчермете.

Иван Дубровин — литейщик из Екатеринбурга, владеет литейным домом «Дубровин». В его мастерской отливались многие памятники, установленные на Урале и за его пределами. Например, он занимался изготовлением «Масок Скорби» Эрнста Неизвестного. Его коллега по эскизу Виктор Мосиелев является скульптором, на его счету памятник Майклу Джексону в Екатеринбурге на улице Вайнера.

Стефания Автомонова