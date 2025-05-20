Поэт идет на взлет
В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса эскизов памятника Борису Рыжему
В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника уральскому поэту Борису Рыжему. Памятник планируют установить в сквере его имени на Вторчермете. Большинство членов жюри отдали голоса работе Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. Как выбирали эскиз — в материале «Ъ-Урал».
Эскиз проекта-победителя — работа Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
Жюри конкурса на разработку эскизного проекта памятника поэту Борису Рыжему собралось в креативном кластере «Домна». Перед началом заседания члены жюри еще раз осмотрели стенды, где стояли мини-скульптуры — работы конкурсантов. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, открывая заседание, напомнил: «Поводом для нашей встречи стал вопрос увековечения памяти поэта Бориса Рыжего. Я думаю, нет смысла рассказывать об этом человеке, о его величине – эта информация общеизвестна».
Поэт Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. В 1980 году вместе с семьей переехал в Свердловск в район Вторчемет. С 13 лет начал писать стихи. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», «Русский альманах», альманахе Urbi, переводился на английский, нидерландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира» (посмертно). Покончил с собой в 2001 году. Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.
Конкурс был объявлен 8 апреля, работы принимались до 4 мая. По данным мэрии, на конкурс было представлено 23 эскиза от 18 авторов из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. Свою идею предложил даже один школьник, но она в зачет не пошла.
Дискуссию открыла сестра поэта Ольга Рыжая: «Увидев работы в первый раз, я отнеслась к ним с настороженностью, но сейчас, когда я вижу их снова, то понимаю, что в каждой из этих работ есть часть Бориса». Она призналась, что ей больше всего импонирует эскиз Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева, который представляет Бориса Рыжего как бы парящим над стопкой книг.
С ней согласилось большинство выступивших членов жюри.
«Этот эскиз выход за рамки земных шаблонов, гравитации»,— отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Другие подтвердили, что именно в этом эскизе есть свое «структурическое начало, символика и психологический контекст».
Категорически против эскиза выступила только художник и скульптор Валентина Соколова.
«Человек падает. Такого негатива не должно быть в памятнике. Он должен вызывать позитив, жизнь»,— пояснила она.
После тайного голосования победителем была объявлена работа Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. В администрации города уточнили, что победители получат диплом и 500 тыс. руб. из внебюджетных средств. Памятник должны установить в сквере на Вторчермете.
Иван Дубровин — литейщик из Екатеринбурга, владеет литейным домом «Дубровин». В его мастерской отливались многие памятники, установленные на Урале и за его пределами. Например, он занимался изготовлением «Масок Скорби» Эрнста Неизвестного. Его коллега по эскизу Виктор Мосиелев является скульптором, на его счету памятник Майклу Джексону в Екатеринбурге на улице Вайнера.