В Екатеринбурге перенесли завершение работ в сквере Бориса Рыжего на 2026 год

Установка памятника Борису Рыжему и основные работы по обновлению сквера уральского поэта со стороны ул. Братская в Екатеринбурге начнутся в 2026 году, рассказал «Ъ-Урал» депутат гордумы Дмитрий Сергин. Он напомнил, что завершить работы планировалось в 2025 году, однако «согласование благоустройства немного притормозилось».

По словам господина Сергина, из 30 млн руб. на освещение и обновление сквера было освоено только 13 млн руб. «К этим средствам спонсор должен был добавить определенные деньги, но ряд бюрократических процедур этому помешали. Коса нашла на камень — порыв полета мысли разработчиков и виденье городских служб, как это дальше будет обслуживаться, не совсем совпали. Эти нюансы отодвигают сроки»,— пояснил депутат.

Дмитрий Сергин подчеркнул, что несмотря на перенос сроков в 2025 году приступили к организации освещения, установке столбов и созданию памятника. «Мы проговорили на форуме 100+ TechnoBuild с заинтересованными лицами момент по памятнику, в течение 20 дней изготовитель обещает выдать техническое задание на проектирование основы для его фундамента»,— добавил он.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. В 1980 году вместе с семьей переехал в Свердловск в район Вторчемет. С 13 лет начал писать стихи. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», «Русский альманах», альманахе Urbi, переводился на английский, нидерландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира» (посмертно). Покончил с собой в 2001 году. Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.

Совет по развитию общественного пространства Екатеринбурга одобрил концепцию обустройства сквера Бориса Рыжего, которую разработало бюро «Плотинка», в сентябре 2024 года. Финансирование работ взяли на себя компании Prinzip и «Сима-ленд». Проект предусматривает создание детской площадки, в которой обыгрывается идея теплотрассы, воркаута, фудкорта, зоны школы со скамейками и места памяти уральского поэта с торшерами, амфитеатром и рабочим столом писателя. Возле входной группы сквера со стороны ул. Братской появится памятник Борису Рыжему, рядом с которым разобьют цветник.

В мае 2025 года жюри выбрало эскиз памятника уральскому поэту — работу Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева, которая представляет Бориса Рыжего как бы парящим над стопкой книг. «Этот эскиз выход за рамки земных шаблонов, гравитации»,— отметил тогда директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Другие жюри подтвердили, что именно в этой работе есть свое «структурическое начало, символика и психологический контекст».

Василий Алексеев