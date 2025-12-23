Сквер Бориса Рыжего планируют полностью обновить в 2026 году за 17 млн рублей

На благоустройство сквера Бориса Рыжего на ул. Титова в Екатеринбурге планируют направить 17 млн руб. Как сообщил глава города Алексей Орлов на заседании городской думы, в следующем году сквер будет полностью обновлен. Сейчас мэрия ждет на согласование откорректированную проектно-сметную документацию по благоустройству сквера.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Памятник поэту установят недалеко от входной группы сквера, при этом на территории планируется расположить еще несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству Бориса Рыжего.

Дизайн сквера будет выполнен в сдержанных тонах. Пространство разделят на 11 зон, среди них — детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фудкорт, кроме того, появится парковка для средств индивидуальной мобильности. Зеленая зона отделит сквер от дороги, а подавляющую часть уже существующих в сквере деревьев и кустарников, согласно концепции, предполагается сохранить. Для оформления пространства установят малые архитектурные формы из бетона и дерева. Модернизация сетей освещения была выполнена в этом году.

Проект сквера в честь уральского поэта Бориса Рыжего на Вторчермете был разработан бюро «Плотинка», финансирование на себя должны были взять компании Prinzip и «Сима-ленд». Основную часть сквера хотели завершить уже к лету 2025 года, но в начале декабря благоустройство собирались отложить из-за сложностей в реализации первоначального проекта — при этом из запланированных на 2025 год 30 млн руб. на работы было потрачено только 13 млн руб. Как пояснил депутат Дмитрий Сергин, «полет фантазии, который был нарисован спонсорами, не очень стыкуется с возможностями эксплуатации, которые могут предоставить дорожные службы».

Эскиз памятника Борису Рыжему был выбран в мае этого года. Большинство членов жюри отдали голоса работе Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева: эскиз представляет поэта как бы парящим над стопкой книг.

Ирина Пичурина