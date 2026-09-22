Молдавия снова введет режим ЧП из-за нехватки энергии
Кабмин Молдавии предложил ввести режим ЧП на 60 дней из-за энергодефицита
Правительство Молдавии предложило парламенту ввести режим ЧП в энергетике сроком на 60 дней из-за прогнозируемого дефицита поставок газа, электроэнергии и топлива. Это следует из проекта постановления, утвержденного на заседании правительства.
По данным властей, этой зимой около 59% потребностей Молдавии в электроэнергии придется покрывать за счет импорта. Что касается природного газа, то более 90% потребностей на зимний сезон уже зарезервировано. Однако динамика цен на рынках «создает финансовые риски и требует значительных ресурсов для закупок и пополнения обязательных запасов», отметили в правительстве.
Помимо этого, республика столкнулась с серьезным гидрологическим дефицитом на реках Днестр и Прут. Низкий уровень воды может повлиять на возможности водозабора и, соответственно, на снабжение населения питьевой водой. «Эти два сектора взаимосвязаны: инфраструктура для сбора, перекачки и очистки воды зависит от электроэнергии, а засуха, в свою очередь, снижает производство гидроэлектроэнергии»,— уточнили власти.
Как пояснил глава центра по управлению кризисами Сергей Диакону, специальный режим поможет оперативно корректировать условия для импорта и экспорта энергоресурсов. Он оценил ожидающийся дефицит электроэнергии в часы пик во время отопительного сезона на уровне 100 МВт, передает ТАСС.
В марте Молдавия на 60 дней вводила режим ЧП в энергетике из-за повреждения проходящей через Украину линии электропередачи. В конце июля в республике на 30 дней задействовали особый режим в энергетике из-за дефицита топлива.
Практический смысл режима ЧП для энергетики — ускорить решения, которые в обычном порядке заняли бы больше времени. В предыдущих кризисах комиссия по чрезвычайным ситуациям получала возможность закупать газ в особом ускоренном порядке, при необходимости отступать от нормативных процедур, оперативно выделять бюджетные средства на топливо у альтернативных поставщиков и вводить режим рационального потребления энергоресурсов.
Для электроэнергетики это особенно важно на фоне прекращения поставок с Молдавской ГРЭС с 1 января 2025 года: станция ранее обеспечивала 80% потребностей республики, а главным поставщиком стала Румыния. В таких условиях кризисный режим дает властям инструменты быстрее перестраивать закупки и поддерживать бесперебойное снабжение, одновременно оставляя возможность ограничить потребление при нехватке ресурса.