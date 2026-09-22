Молдавия снова введет режим ЧП из-за нехватки энергии

Правительство Молдавии предложило парламенту ввести режим ЧП в энергетике сроком на 60 дней из-за прогнозируемого дефицита поставок газа, электроэнергии и топлива. Это следует из проекта постановления, утвержденного на заседании правительства.

По данным властей, этой зимой около 59% потребностей Молдавии в электроэнергии придется покрывать за счет импорта. Что касается природного газа, то более 90% потребностей на зимний сезон уже зарезервировано. Однако динамика цен на рынках «создает финансовые риски и требует значительных ресурсов для закупок и пополнения обязательных запасов», отметили в правительстве.

Помимо этого, республика столкнулась с серьезным гидрологическим дефицитом на реках Днестр и Прут. Низкий уровень воды может повлиять на возможности водозабора и, соответственно, на снабжение населения питьевой водой. «Эти два сектора взаимосвязаны: инфраструктура для сбора, перекачки и очистки воды зависит от электроэнергии, а засуха, в свою очередь, снижает производство гидроэлектроэнергии»,— уточнили власти.

Как пояснил глава центра по управлению кризисами Сергей Диакону, специальный режим поможет оперативно корректировать условия для импорта и экспорта энергоресурсов. Он оценил ожидающийся дефицит электроэнергии в часы пик во время отопительного сезона на уровне 100 МВт, передает ТАСС.

В марте Молдавия на 60 дней вводила режим ЧП в энергетике из-за повреждения проходящей через Украину линии электропередачи. В конце июля в республике на 30 дней задействовали особый режим в энергетике из-за дефицита топлива.