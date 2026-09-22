За сутки над Севастополем сбили 11 БПЛА

В Севастополе за минувшие сутки военные и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, городская инфраструктура не получила повреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Крымом.

Вячеслав Рыжков